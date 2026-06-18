Özellikle son dönemde peş peşe gelen ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirten Tugay, İzmir İl Başkanı’nın görevden alınmasını da “İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış” olarak nitelendirdi.