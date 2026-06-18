İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan süreci sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı ihraç kararlarını protesto etmek için CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan “Mutlak Butlan” süreci ve sonrasında alınan kararların partiye büyük zarar verdiğini savundu.
"Olağanüstü kurultay için katkı sunmaya çalışıyorum"
Ancak iyi niyetli çabaların kısa vadede sonuç vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Tugay, birçok parti üyesinin de haksız ve hukuksuz şekilde hedef alındığını ileri sürdü.
Türkiye’nin vesayet ve manipülasyondan uzak, halkın hakları ve refahı için çalışan bir CHP’ye ihtiyaç duyduğunu belirten Tugay, “Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘Mutlak Butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının sonunda CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve İzmir’e hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.