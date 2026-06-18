Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cemil Tugay CHP'den istifa etti

Cemil Tugay CHP'den istifa etti

21:3018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cemil Tugay, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp partiden istifa etti.
Cemil Tugay, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp partiden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan süreci sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı ihraç kararlarını protesto etmek için CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan “Mutlak Butlan” süreci ve sonrasında alınan kararların partiye büyük zarar verdiğini savundu.

Özellikle son dönemde peş peşe gelen ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirten Tugay, İzmir İl Başkanı’nın görevden alınmasını da “İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış” olarak nitelendirdi.
Parti üyeleri ve seçmenlerin ortaya koyduğu siyasi iradenin göz ardı edildiğini ifade eden Tugay, bu durumun ileride benzer kararların alınabileceğine işaret ettiğini söyledi.

"Olağanüstü kurultay için katkı sunmaya çalışıyorum"

CHP’nin yeniden normal demokratik yönetim ortamına kavuşması gerektiğini vurgulayan
Tugay, bugüne kadar yaptığı açıklamalar, tavrı ve olağanüstü kurultay için verdiği imzayla sürece katkı sunmaya çalıştığını dile getirdi.

Ancak iyi niyetli çabaların kısa vadede sonuç vermeyeceğini düşündüğünü kaydeden Tugay, birçok parti üyesinin de haksız ve hukuksuz şekilde hedef alındığını ileri sürdü.

Türkiye’nin vesayet ve manipülasyondan uzak, halkın hakları ve refahı için çalışan bir CHP’ye ihtiyaç duyduğunu belirten Tugay, “Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak ‘Mutlak Butlan CHP’si’ bu mücadelenin çatısı değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve İzmir’e hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#CHP
#Cemil Tugay
#İstifa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta bu gece indirim olacak mı? Motorin ve Benzine indirim ne kadar? İşte 18 Haziran güncel akaryakıt fiyatları