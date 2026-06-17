'Delege oyunu' çıkışıyla Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye mesaj

Mutlak butlan kararının ardından siyasi kimlik krizi yaşayan CHP'de son olarak ihraç kararları partiyi iyice alevlendirdi.

Son olarak CHP Sözcüsü Müslim Sarı, üçü mevcut, üçü eski olmak üzere altı il başkanını disipline sevk ettiklerini duyurdu.

Bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içi tartışmalara ve delege süreçlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı"

Kılıçdaroğlu, CHP’nin kişisel hesapların ve güç mücadelelerinin alanı haline getirilemeyeceğini vurguladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, parti içinde liyakat ve kurumsal yapının yeniden tesis edileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, 'masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı' ifadeleriyle Özgür Özel yönetimindeki CHP'de yaşananlara vurgu yaptı.

Türkiye'nin bölgesel krizlerin mezesi haline getirildiğini ileri sürdü

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ateş çemberine dönen coğrafyada Türkiye'nin sapasağlam çıkması için atılan adımları görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin köklü devlet geleneğinin ve dış politika hafızasının yok sayılarak ülkenin bölgesel krizlerin mezesi haline getirildiğini de ileri sürerek, "Bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır." dedi.

'Enkaz kaldırma' iddiası

'CHP'nin devletin kurucu iradesi' olduğu vurgusu yapan CHP lideri, Türkiye'nin bir enkaz halinde olduğunu ve o enkazı kaldıracaklarını iddia ederek, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceklerini ileri sürdü.







