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CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

08:4719/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
IHA
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltında.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltında.

Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



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