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Kaçırılan İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu: Sağlık durumu iyi

Kaçırılan İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu: Sağlık durumu iyi

07:3319/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Erhan Karaal, evinin önünden kaçırılmıştı
Erhan Karaal, evinin önünden kaçırılmıştı

İBB Kültür A.Ş Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Karaal, ekiplerin operasyonuyla Tuzla'da tutulduğu inşaatta bulundu, sağlık durumu iyi.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Karaal, Tuzla'da tutulduğu bir inşaat alanında kurtarıldı.

Olayla ilgili gözaltı sayısı 7 oldu Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.



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