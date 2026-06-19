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Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı

Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı

04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Erhan Karaal.
Erhan Karaal.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Olay 17 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında yaşandı. Eşi ve avukatının iddiasına göre İBB’deki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılanan sanıklardan birisi olan Karaal, yaşadığı apartmanın önündeyken yanına bir araç yaklaştı.

DARBETTİLER

Araçtan inen 2 kişi Karaal’ın başına vurup darbederek zorla araca bindirdi. Şüpheliler ardından da kayıplara karıştı. Karaal’ın ailesinin ihbarıyla harekete geçen polis, aracı tespit etti ancak aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kaçış sırasında 2 kez araç değiştirdiği, bu araçların plakalarının da sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

KOLLUĞA TALİMAT VERİLDİ

Olaya ilişkin Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”




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