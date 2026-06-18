İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 2 kişi gözaltında

İBB soruşturmasında adı geçen İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünde kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.
Soruşturma başlatıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
2 kişi gözaltına alındı
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.