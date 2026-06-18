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CHP’li Beylikdüzü Belediyesi operasyonunda 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi operasyonunda 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

13:1218/06/2026, Perşembe
AA
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İstanbul merkezli "usulsüz iskan" operasyonu.
İstanbul merkezli "usulsüz iskan" operasyonu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Haziran'da, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul mali polisi, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı.

Ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edilmiş, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, Beylikdüzü Belediyesi çalışanı mimar, mühendis ve şehir plancıları, inşaat mühendisleri, bazı yapı denetim firmalarının ortakları ile İmamoğlu İnşaat AŞ şantiye şeflerinin aralarında olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.



#Beylikdüzü Belediyesi
#imamoğlu inşaat
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