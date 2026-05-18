Bakanlık adıyla 642 milyon liralık vurgun: 118 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerini konu ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla herhangi bir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, bakanlık antetli sahte evrak düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.