20 ilde yasa dışı bahis şebekelerine büyük operasyon: Bakan Gürlek bilançoyu açıkladı

"7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur. Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir