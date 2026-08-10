Beton mikseri faciası: Olay yerinde hayatını kaybetti
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen 58 yaşındaki Müge Arısal, beton mikserinin çarpması sonucu aracın tekerinin altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Arısal'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, mikser sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Başefendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 34 KJH 996 plakalı beton mikseri, Müge Arısal’a (58) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle Arısal, mikserin sol ön tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Beton mikserinin sürücüsü Oğuzhan K. gözaltına alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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