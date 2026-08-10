Silivri'de otluk alanda yangın: Park halindeki otomobil hasar gördü
15:55, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.
İstanbul Silivri'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki otomobile sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Silivri'deki yangın, saat 14.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 7080. Sokak'ta meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek sokakta park halindeki otomobile sıçradı. Bu sırada çevredeki binalarda yaşayan bazı kişiler ise tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.
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Başlıklar :İstanbulSilivriOtlukMimarsinan Mahallesi
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