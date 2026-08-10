Silivri'de otluk alanda yangın: Park halindeki otomobil hasar gördü

Silivri'deki yangın, saat 14.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 7080. Sokak'ta meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek sokakta park halindeki otomobile sıçradı. Bu sırada çevredeki binalarda yaşayan bazı kişiler ise tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

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