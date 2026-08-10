Beyoğlu'nda ihbarcı komşu katil çıktı: 'Kira anlaşmazlığı yüzünden öldürdüm'
İstanbul Beyoğlu'nda kötü kokular üzerine polise ihbarda bulunan şahıs, 64 yaşındaki ev sahibi Agop Değirmencioğlu'nu kira anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Çelişkili ifadeleriyle yakayı ele veren cinayet zanlısı tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu’nda bir binadan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu’nun cansız bedenini buldu. Değirmencioğlu’nun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, polise ihbarda bulunan ve olayın ardından ifadesi alınan komşusu Mehmet Ş.T., çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti kira anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ş.T. (45), oturduğu binadan kötü kokular geldiğini belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede evde Agop Değirmencioğlu’na (64) ait cansız bedeni buldu.
Boyun bölgesinde bıçak darbeleri tespit edildi
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Değirmencioğlu’nun arka ve yan boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Değirmencioğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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