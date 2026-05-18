İmamoğlu'nun diploma davasında karar verildi

15:4018/05/2026, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesinin ardından yaptığı istinaf başvurusu reddedildi.

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, "İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verildi' ifadeleri yer aldı.

Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek

İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare dava dairesinin oy birliğiyle aldığı karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurabilecek.






