İBB’ye yönelik ihale operasyonu: 3 ilde 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; Toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışması devam ediyor.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.



