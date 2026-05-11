İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı, sekiz kişi serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 12'si tutuklanırken sekizi ise serbest bırakıldı.
