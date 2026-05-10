İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturması: Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

15:5010/05/2026, Pazar
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye dönüşünde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

