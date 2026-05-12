İBB'nin 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti: İşte milyarlık kaybın bilançosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün iştirak şirketlerinin geçen yılki gelir gider tablosuna ilişkin bilgilerine yer verildi.

Buna göre, İBB iştiraklerinden İSFALT AŞ, İSTGÜVEN AŞ ve İSYÖN AŞ'nin de aralarında bulunduğu 9 şirketin geçen yıl zarar ettiği belirlendi.

En fazla açık veren şirket İSFALT AŞ

İBB'nin en fazla zarar eden iştirak şirketinin İSFALT AŞ olduğu tespit edildi.

Asfalt üretimi yapan İSFALT AŞ'nin, geçen yıl 22 milyar 896 milyon 580 bin 820 lira geliri, 24 milyar 976 milyon 69 bin 69 lira gideri olduğu, 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira da zarar ettiği hesaplandı.

Bu şirketi ikinci olarak koruma hizmetleri, güvenlik danışmanlığı hizmetleri ile özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmak amacıyla kurulan İSTGÜVEN AŞ izledi.

Bu şirketin 13 milyar 886 milyon 593 bin 420 lira gelirinin yanı sıra 15 milyar 701 milyon 397 bin 54 lira gideri olduğu, 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira eksiye düştüğü istatistiklere yansıdı.

Kentteki raylı ulaşım ağından sorumlu Metro İstanbul AŞ 'nin 17 milyar 217 milyon 165 bin 853 lira geliri, 18 milyar 170 milyon 156 bin 751 lira gideri olduğu ve 952 milyon 990 bin 898 lira zarar ettiği hesaplandı.

Hidiv Kasrı, Büyükada'daki otel ve Çadır Köşk Bahçe gibi yerleri işleten BELTUR AŞ 'nin 1 milyar 698 milyon 515 bin 178 lira gelirine karşılık 1 milyar 864 milyon 393 bin 795 lira gideri olduğu, böylece 165 milyon 878 bin 617 lira açık verdiği belirlendi.

İstanbul'da araç bakım onarım hizmetleri yapan ve kentin trafik sinyalizasyon hizmetlerini yürüten İSBAK AŞ 'nin 3 milyar 139 milyon 833 bin 409 lira geliri olduğu ortaya çıktı.

Şirketin 3 milyar 158 milyon 889 bin 124 lira giderine karşılık 19 milyon 55 bin 715 lira mali kayba uğradığı anlaşıldı.

Kentte son günlerde satışları düştüğü için kamuoyunda gündeme gelen HALK EKMEK AŞ 'nin 3 milyar 735 milyon 165 bin 47 lira geliri, 3 milyar 934 milyon 239 bin 18 lira gideri olduğu, 199 milyon 73 bin 971 lira açık verdiği tespit edildi.

Akıllı şehirlerin iletişim altyapısını oluşturan İSTTELKOM AŞ 'nin 1 milyar 250 milyon 854 bin 213 lira gelire karşılık 1 milyar 399 milyon 928 bin 212 lira gideri olduğu, 149 milyon 73 bin 999 lira mali kayba uğradığı hesaplandı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin işletmesiyle birlikte su ürünleri satışı, fide üretim ve satış ile kurban kesim ve satış hizmetlerinin yapan İSYÖN AŞ'nin, 745 milyon 914 bin 390 lira gelire karşılık 795 milyon 165 bin 306 lira gideri olduğu ve 49 milyon 250 bin 916 lira zarar ettiği saptandı.

Kentin dört bir köşesinde bulunan iç ve dış reklam tanıtım mecraları ile dijital yayıncılık yapan MEDYA AŞ 'nin 795 milyon 979 bin 120 lira geliri olduğu belirlendi.

1 milyar 16 milyon 100 bin 125 lira gideri bulunan şirketin 220 milyon 121 bin 5 lira açık verdiği de hesaplandı.