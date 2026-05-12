İBB'nin 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti: İşte milyarlık kaybın bilançosu

İBB'nin BELTUR AŞ, İSBAK AŞ ve İSFALT AŞ başta olmak üzere toplam 9 iştirak şirketi geçen yıl zarar etti. İSFALT AŞ'nin 2025 yılında 2 milyar 79 milyon 488 bin 249 lira, İSTGÜVEN AŞ'nin 1 milyar 814 milyon 803 bin 634 lira, Metro İstanbul AŞ'nin ise 952 milyon 990 bin 898 lira açık verdiği belirlendi. Zarar eden şirketler arasında BELTUR, İSBAK, HALK EKMEK, İSTTELKOM, İSYÖN, MEDYA AŞ de yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün iştirak şirketlerinin geçen yılki gelir gider tablosuna ilişkin bilgilerine yer verildi.
En fazla açık veren şirket İSFALT AŞ
İBB'nin en fazla zarar eden iştirak şirketinin İSFALT AŞ olduğu tespit edildi.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin işletmesiyle birlikte su ürünleri satışı, fide üretim ve satış ile kurban kesim ve satış hizmetlerinin yapan İSYÖN AŞ'nin, 745 milyon 914 bin 390 lira gelire karşılık 795 milyon 165 bin 306 lira gideri olduğu ve 49 milyon 250 bin 916 lira zarar ettiği saptandı.
Rapordaki verilere göre diğer 21 şirketin ise kar ettiği görüldü.