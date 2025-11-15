İBB iştirakleri de batıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminin “şeffaflık” ve “tasarruf” söylemleri bir kez daha çöktü. Sayıştay’ın BELTUR AŞ. için hazırladığı 2024 yılı denetim raporu, belediye iştirakinin adeta bir mali disiplin faciasına sürüklendiğini gözler önüne seriyor. Rapora göre BELTUR, 31 Aralık 2024 itibarıyla toplam 101 milyon 967 bin TL tutarında vadesi geçmiş borç batağına saplanmış durumda. Bu borçların 55,3 milyon TL’si ham madde tedarikçilerine, 13,1 milyon TL’si hizmet sağlayıcılarına, 39.858 TL’si İBB’ye, 33,4 milyon TL’si ise diğer İBB iştiraklerine. Geç ödemeler nedeniyle faiz riski kapıda. Üstelik şirket, bu tabloya rağmen İBB Meclisi’nden 165 milyon TL zarar gerekçesiyle 400 milyon TL ek sermaye talep etti.





İŞE İADE DAVALARINA MİLYONLAR ÖDENDİ

Sayıştay raporunun en çarpıcı bölümlerinden biri, BELTUR’un işçi çıkarma süreçlerinde hukuka aykırı şekilde hareket etmesi. 2020–2024 arasında feshedilen sözleşmelere ilişkin; 79 işe iade davası açıldı. Bunların 58’i BELTUR aleyhine sonuçlandı. Sadece işçilerin geri dönmeyip tazminat alma hakkı kazandığı 44 dava, şirkete 4 milyon 864 bin 53 TL mali külfet getirdi.





15,9 MİLYON TL USULSÜZ BORÇ VERİLDİ

BELTUR’un mali disiplin krizini daha da derinleştiren bir başka bulgu ise Büyükada Yaşam Merkezi Adi Ortaklığı’na verilen borçlar. Şirket, 2024 yılında bu ortaklığa tam 15 milyon 966 bin 544 bin 81 TL tutarında borç verdi. Ne var ki bu borç faizsiz. Transfer fiyatlandırması ve emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde açıkça “örtülü kazanç aktarımı” niteliği taşıyan bu işlem hem Türk Ticaret Kanunu’na hem Kurumlar Vergisi Kanunu’na aykırı. Sayıştay bu uygulamanın, şirketi zarara uğrattığını, kaynakların verimsiz kullanıldığını, basiretli tacir ilkesinin hiçe sayıldığını açık şekilde vurguladı.



