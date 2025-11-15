Sigortalarını İstanbulluya ödetmişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPER (İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi) çalışanlarının ve ailelerinin özel sağlık sigortasını İstanbulluya ödetti. Sayıştay raporlarında İBB’ye bağlı bir şirkette yeni usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. İBB’ye bağlı İSPER A.Ş’de istihdam edilen personellerin ailelerine de özel sağlık sigortası yapıldı. Poliçe bedelleri İSPER tarafından ödendi. Yapılan işlem ise usulsüz bulundu. Kamu kaynağı kullanmayan anonim şirketlerde yönetici sıfatına haiz personel için özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yapılabildiği, ancak şirket bütçesinden özel sağlık sigortası yapılmasında kurum menfaati bulunmadığı değerlendirildi. İncelemede, şirkette 2024 yılını kapsamak üzere şirket personeli ve aile fertleri için toplam 202 kişiye özel sağlık sigortası yaptırıldığı ve 3 milyon 947 bin TL bedelin şirket bütçesinden ödendiği tespit edildi. İSPER’de kamu kaynağı zararı sadece bununla sınırlı kalmadı. 2024'te istihdam edilecek kişiler hakkında arşiv araştırması için yetkili mercilere talep gönderen şirket araştırma sonuçları gelmeden 147 kişiyi işe başlattı. Daha sonra bu kişilerden 11’i hakkında olumsuz oluşturacak rapor geldi. Söz konusu personeller daha sonra işten çıkartıldı. Ancak, bu süre zarfında şirket maddi anlamda zarara uğratıldı.