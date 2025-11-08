11 milyon kişinin verisini İBB istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) veri sızıntısıyla ilgili CHP’li kritik isim tutuklandı. İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya’ya sızdırıldığı, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin Darkweb’de satışa çıkarıldığı, “İBB Hanem” alt uygulamasında da 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı belirlenmişti. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) temin ettiği verileri yasa dışı şekilde İBB’ye aktardığı tespit edilince gözaltına alınan CHP Genel Merkez Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ın emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilip savcılıkta ifade veren Erdoğan, verileri kendisinden kimin istediğini söyledi.

Savcılık dosyasında yer alan belgelere göre, YSK, CHP Genel Merkezi’nin talebiyle 21 Eylül 2023 tarihli ve 2023/1423 sayılı kararıyla güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini parti genel merkezine gönderdi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir şüpheli de söz konusu verileri “2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere” Orhan Gazi Erdoğan’dan aldığını beyan etti. Dünkü sorgusunda partinin YSK’dan aldığı seçmen verilerini İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na gönderdiğini itiraf eden Erdoğan, seçim dönemlerinde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner ve Melih Geçek’in kendisinden veri talep ettiği bilgisini verdi. Erdoğan, “Eylül 2023’te gelen verileri WhatsApp üzerinden göndermiş olabilirim. Hangi psikolojiyle yaptım bilmiyorum. Bunları 'link' veya 'rar' dosyası olarak, örnek data olarak gönderdim. Tüm veriler olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen bir ilçeye ait verilerdi” dedi.