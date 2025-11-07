İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü üyelerine verdiği iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyondan fazla seçmene ait verinin yasa dışı şekilde işlendiğini tespit etmiş, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından dün gözaltına alındı.
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Erdoğan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Şüpheli Orhan Gazi Erdoğan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılık, “İBB HANEM” adlı uygulama üzerinden İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin yasa dışı biçimde işlendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında açıklama yaptı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyondan fazla seçmene ait verinin yasa dışı şekilde işlendiğini tespit etti. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan gözaltına alındı.
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir."