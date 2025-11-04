Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP’nin ceza davası başlıyor

CHP’nin ceza davası başlıyor

Oğuzhan Ürüşan
04:004/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP'nin şaibelere konu olan 38. Olağan Kurultayı'ndaki “oy karşılığı menfaat” iddialarına ilişkin ceza davasında ilk duruşma bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin haziran ayında kabulüyle birlikte, 2023’teki olağan kurultaya ilişkin “oy karşılığı menfaat sağlama” iddiaları mahkemece yargılanacak. İddianamede, bazı delegelere “oy karşılığı para, telefon ve ev” teklif edildiği, bu süreçte parti içi dengelerin değiştirildiği ileri sürüldü. Bu süreçte tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve hesap hareketleri mahkeme huzurunda yeniden değerlendirilecek. İddianamede, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Erkan Aydın, Özgen Nama, Serhat Can Eş, Baki Aydöner, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya ve Nihat Yeşiltaş “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Daha önce 38. Olağan Kurultay'a ilişkin iptal başvurularını değerlendiren Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, “konusuz kalma” gerekçesiyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Ancak aynı kurultayla bağlantılı olarak açılan ceza davasında verilecek karar kurultay sonuçlarını hukuken tartışmalı hale getirecek.



#CHP
#Kurultay
#Mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak emekli maaşı zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ilk hesaplamalar