CHP’nin ceza davası başlıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin haziran ayında kabulüyle birlikte, 2023’teki olağan kurultaya ilişkin “oy karşılığı menfaat sağlama” iddiaları mahkemece yargılanacak. İddianamede, bazı delegelere “oy karşılığı para, telefon ve ev” teklif edildiği, bu süreçte parti içi dengelerin değiştirildiği ileri sürüldü. Bu süreçte tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve hesap hareketleri mahkeme huzurunda yeniden değerlendirilecek. İddianamede, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Erkan Aydın, Özgen Nama, Serhat Can Eş, Baki Aydöner, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya ve Nihat Yeşiltaş “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Daha önce 38. Olağan Kurultay'a ilişkin iptal başvurularını değerlendiren Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, “konusuz kalma” gerekçesiyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Ancak aynı kurultayla bağlantılı olarak açılan ceza davasında verilecek karar kurultay sonuçlarını hukuken tartışmalı hale getirecek.