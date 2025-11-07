CHP verdi İBB sızdırdı

USOM raporunda ayrıca, “İBB Hanem” uygulaması üzerinden seçmen konum, adres ve sandık bilgilerinin analiz edilip politik saha stratejisi oluşturmak amacıyla kullanıldığı, bu verilerin bir kısmının yabancı kaynaklı sunucularla da eş zamanlı veri trafiği oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu verilerin İBB’ye teslim edilmesinin dışında, tutuklu bulunan bazı suç örgütü üyeleriyle de paylaşıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, daha önce “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın kişisel verilerinin yurt dışına çıkarıldığı olayla bağlantılı olarak, CHP Genel Merkezi tarafından İBB’ye teslim edilen 11 milyon seçmen verisinin de işlendiği ve bu verilerin CHP tarafından yerel seçim sürecinde kullanıldığı öğrenildi.