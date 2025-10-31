Veri sızıntısında 4 gözaltı daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden gerçekleşen veri sızıntısına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya’ya sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin Dark Web’de satışa çıkarıldığı, “İBB Hanem” alt uygulamasında da 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına çıkarıldığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 4 zanlı daha tespit edildi. İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Ulaş Yılmaz ve Yusuf Utku Şahin hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı yakalandı.