İBB personelleri veri sızıntısını kabul etmedi

Veri sızıntısında dahli olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan İBB personelleri; Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Iraz Bayrak, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş'in hakimlikteki ifadelerine Yeni Şafak Ulaştı. İBB’de yazılımcı olarak çalıştığını belirten Emrah Yüksel savunmasında, “Kişisel verileri kaydetmeye yönelik dosyaya müdahalem olmamıştır” ifadelerini kullandı. İBB’de sosyolog olarak çalıştığını ifade eden Esra Huri Bulduk, “Saha çalışmaları alanında uzmanım. Veri işlemi ile alakam yoktur. Sadece bir kere test yapmıştık ancak, bu testler her uygulamada yapılmaktadır” şeklinde savunma yaptı.

Tutuklanan şüphelilerden Iraz Bayrak, iş analisti olduğunu belirtti. ‘İstanbul Hanem’ dosyasını İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz tarafından kendisine gönderildiğini anlatan Bayrak, “Bu gönderilen veri İBB 'nin kendi projelerinden toplanan KVKK onaylı verilerdi. Ancak bana gönderilen dosyanın içindeki verinin bu veri olup olmadığını, içeriğini bilmeden, BTK ile yapılan toplantıda gördüğümü de ifadelerimde belirttim. Veri ile ilgili bir yetkim, sorumluluğum, erişimim bulunmamaktadır. Sadece iş analisti olarak çalıştım. Uygulama da hiçbir zaman kullanılmamıştır” dedi. Verileri neden, kurum dışında bir isme gönderdiği sorusuna yanıt veren Bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru ise, “İstanbul Senin ve İstanbul Hanem isimli projelerden elde edilen verileri İBB’nin iş yaptığı bir şirkette çalışan Hüseyin Can Şen’e gönderdim. Yasadışı bir işlem yok” şeklinde savunma yaptı.