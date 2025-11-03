İBB personelleri veri sızıntısını kabul etmedi

İBB’deki veri sızıntısında dahli olduğu iddiasıyla tutuklanan 6 belediye personelinin hakimlikteki ifadelerine Yeni Şafak ulaştı. Savunmalarında ağız birliği yapan zanlıların veri paylaşılmasıyla ilgili iddiaları kabul etmediği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden gerçekleşen veri sızıntısına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya’ya sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin Dark Web’te satışa çıkarıldığı, “İBB Hanem” alt uygulamasında da 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına çıkarıldığı belirlenmişti.
6 PERSONELİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Veri sızıntısında dahli olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan İBB personelleri; Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Iraz Bayrak, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş'in hakimlikteki ifadelerine Yeni Şafak Ulaştı. İBB’de yazılımcı olarak çalıştığını belirten Emrah Yüksel savunmasında, “Kişisel verileri kaydetmeye yönelik dosyaya müdahalem olmamıştır” ifadelerini kullandı. İBB’de sosyolog olarak çalıştığını ifade eden Esra Huri Bulduk, “Saha çalışmaları alanında uzmanım. Veri işlemi ile alakam yoktur. Sadece bir kere test yapmıştık ancak, bu testler her uygulamada yapılmaktadır” şeklinde savunma yaptı.
DOSYAYI İSMET KORKMAZ GÖNDERDİ
Tutuklanan şüphelilerden Iraz Bayrak, iş analisti olduğunu belirtti. ‘İstanbul Hanem’ dosyasını İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz tarafından kendisine gönderildiğini anlatan Bayrak, “Bu gönderilen veri İBB 'nin kendi projelerinden toplanan KVKK onaylı verilerdi. Ancak bana gönderilen dosyanın içindeki verinin bu veri olup olmadığını, içeriğini bilmeden, BTK ile yapılan toplantıda gördüğümü de ifadelerimde belirttim. Veri ile ilgili bir yetkim, sorumluluğum, erişimim bulunmamaktadır. Sadece iş analisti olarak çalıştım. Uygulama da hiçbir zaman kullanılmamıştır” dedi. Verileri neden, kurum dışında bir isme gönderdiği sorusuna yanıt veren Bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru ise, “İstanbul Senin ve İstanbul Hanem isimli projelerden elde edilen verileri İBB’nin iş yaptığı bir şirkette çalışan Hüseyin Can Şen’e gönderdim. Yasadışı bir işlem yok” şeklinde savunma yaptı.
10 ZANLI TUTUKLU
Aynı soruşturma kapsamında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 10’a yükseldi.