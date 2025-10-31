Yeni Şafak
İBB'de veri sızıntısı soruşturması: Dört kişi tutuklandı

22:1531/10/2025, Cuma
DHA
Kullanıcı verilerinin 'Darkweb'de satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında, İBB’nin dijital uygulamaları üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdırıldığı tespit edildi. “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarındaki bilgilerin yabancı ülkelere aktarıldığı ve bir kısmının “Darkweb”de satışa çıkarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin 'Darkweb'te satışa çıkarıldığı ve 'İBB Hanem' uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 milyon vatandaşın sandık bilgilerini sızdırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB’ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin “Darkweb” üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. Aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı Sezgin Paydaş ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Dört kişi tutuklandı

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı. Öte yandan İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı Sezgin Paydaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



