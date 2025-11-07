Altı gazeteciye yalan haber sorgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım etme" suçlarından bu 5 isim ve Aslı Aydıntaşbaş'ın savunmalarının alınması

için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi. Emniyete gönderilen yazıda, şüphelilerin, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu hakkında ve suç örgütünün lehine paylaşımları tespit edildiği, örgütün basın ayağını yürüten örgüt yöneticisi Murat Ongun ve onun emir, talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'yla birliktelikleri, MASAK raporlarındaki para

hareketleri ve hakların-daki ifadelere yer verildi. Aydıntaşbaş ABD’de olduğu için ifadesi alınamadı. Diğer 5 isim dün sabah emniyete götürüldü.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞ AMA TANIMIYOR

Şaban Sevinç, emniyet ifadesinde, “Kamuoyuna yanıltıcı bilgi vermek gibi bir kastım yoktur” dedi. HTS incelemesinde, Sevinç’in yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Emrah Bağdatlı ile İstanbul ve Ankara’daki çeşitli adreslerde 25 kez ortak baz verdiği tespiti yer aldı. Bu görüşmelerin 13’ünde bazlar arası mesafenin 0 metre mesafede yani yüz yüze olduğu belirlendi. Buna rağmen baz verilerinin tesadüf olabileceğini savunan Sevinç, “Bağdatlı ile kesinlikle tanışmadığını” söyledi. Sevinç’in yine soruşturmanın kilit isimlerinden olan Murat Ongun ile de 26 irtibat kaydı bulundu.

1,6 MİLYON TL ALMIŞ

Aykırı Medya yöneticisi Batuhan Çolak’ın da Bağdatlı ile 2 kez ortak baz kaydı, ayrıca Bağdatlı’ya ait Karpuz Danışmanlık hesaplarından “sosyal medya danışmanlık bedeli” adı altında 1,6 milyon TL para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

128 GÖRÜŞME

Yavuz Oğhan’ın Bağdatlı ile 128 kez ortak baz tespiti belirlendi. Bu tespitlerden 55’inin 0 metre mesafede, yani yüz yüze olduğu kaydedildi. Oğhan da tüm tespitlere rağmen Bağdatlı’yı hiç tanımadığını ifade etti.

"KARAKTERSİZ GAZETECİLİK"

Odatv’nin sahibi ve Nefes Gazetesi yazarı Soner Yalçın da Ongun ve Bağdatlı’yı uzun yıllardır tanıdığını anlattı. Para alma iddiası sorulan Yalçın, “Hayatım boyunca ne bir kimseden para aldım ne de bir kimseye para verdim. Zaten Murat Ongun da benim karakterimi iyi bildiği için ne bana para teklif etme küçüklüğünü göstermiştir ne de para göndermiştir.

Hele Emrah Bağdatlı’nın bana para falan getirdiği tamamen yalandır. Ben hayatım boyunca böyle karaktersiz bir gazetecilik yapmadım” dedi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.



