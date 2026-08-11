Plaja gelenler bu anonsla geri döndü: Numune sonuçları mide bulandırdı İstanbul’da denize girmek yasaklandı

Mahalleli Mehmet Oltulu ise 19 yıldan bu yana burada olduğunu belirterek, “Ayağımdan başka vücudumu suya soktuğumu hatırlamıyorum. Belki 3-5 kere girmiştim,10 sene oluyor. Lağım burada. Burada göz göre göre denize girilmez ki. Hele lodos olduğu zaman Allah muhafaza. Gözümüzün önünde her şey burada. Göz göre göre pisliğin içine girilmez ki, mikrop. Yazık bu çocuklara. Uyarıyorum bir büyük olarak. Anlamıyorlar. İstediğin kadar söyle” dedi. Avcılar’daki Denizköşkler Plajı’nda herhangi bir yasak kararı bulunmadığı öğrenildi.