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CHP'li sekiz vekilin savunması alınacak

CHP'li sekiz vekilin savunması alınacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP'de ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilen 9 vekilden yalnızca İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevi devam edecek. İtirazları reddedilen 8 milletvekilinin ise iki hafta içinde YDK'ya savunma vermesi istendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, tedbir kararına yaptığı itirazı kabul etti. CHP YDK, Mahir Polat başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YDK üyesi Süleyman Bülbül, toplantıda, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı görüştüklerini aktardı.

2 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Gökhan Günaydın hakkındaki tedbirin oy birliğiyle kaldırıldığını belirten Bülbül, diğer 8 vekilin tedbire yönelik itirazlarının 10'a karşı 3 oyla reddedildiğini bildirdi. 8 vekilin CHP üyeliği sürecek yalnızca haklarındaki tedbirli ihraç kararı nedeniyle "üyelik hakları" askıya alınmış olacak. Bu nedenle de grup başkanvekilliği, komisyon üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı görevlerinde bulunamayacaklar. Bu isimler iki hafta içinde YDK'da savunma verecekler, ardından da YDK kesin ihraç gündemiyle toplanacak.

MYK'DA KARAR ALINMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 11 Haziran'da toplanan MYK kararıyla, milletvekilleri Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'in "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bir sonraki MYK toplantısında ise Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Günaydın: Bu saçmalık bir an evvel bitmeli

  • Disiplin kararı kaldırılması sonrası açıklama yapan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, "Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir" dedi. Karara ilişkin edinilen bilgiye göre, Günaydın'ın mutlak butlana konu olan davadan yargılanmadığı ve bu nedenle hakkında tedbirli ihraç kararının sürdürülmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu yöndeki kanaatin son MYK toplantısında da dile getirildiği öğrenildi. YDK'nın son kararıyla birlikte Günaydın hakkındaki tedbir kaldırılırken, grup başkanvekilliği görevini sürdürmesinin de önü açılmış oldu. Ancak Günaydın hakkındaki disiplin süreci devam edecek.



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