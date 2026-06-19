CHP'li sekiz vekilin savunması alınacak

Disiplin kararı kaldırılması sonrası açıklama yapan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, "Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir" dedi. Karara ilişkin edinilen bilgiye göre, Günaydın'ın mutlak butlana konu olan davadan yargılanmadığı ve bu nedenle hakkında tedbirli ihraç kararının sürdürülmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu yöndeki kanaatin son MYK toplantısında da dile getirildiği öğrenildi. YDK'nın son kararıyla birlikte Günaydın hakkındaki tedbir kaldırılırken, grup başkanvekilliği görevini sürdürmesinin de önü açılmış oldu. Ancak Günaydın hakkındaki disiplin süreci devam edecek.