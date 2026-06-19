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Özgür Özel'in grup ısrarı

Özgür Özel'in grup ısrarı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de görevden alınan MYK'sı ve CHP Grup Yönetimi ile bir araya geldi.

Özel ve ekibi önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısının düzenlemesi noktasında son sözün kendilerinde olduğu görüşünde bir kez daha birleşti. Özel, toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve grup başkanvekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte girdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinden alınan Asu Kaya da toplantıya katıldı.

Yeni parti sinyali

  • Önceki gün özel bir TV kanalına konuşan Özel, kurulacak yeni partiye dair sinyaller verdi. Özel, mutlak butlan kararı ile CHP'nin Temmuz 2020'den bu yana kurultay yapmayan bir parti durumuna düştüğünü bu nedenle de temmuz sonu ya da ağustos başında ekim ayı için erken seçim kararı alınması halinde CHP'nin seçime girememe olasılığının bulunduğu iddiasını bir kez daha anlattı. 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile işaret eden Özel, "Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım" dedi.


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