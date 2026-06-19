Özgür Özel'in grup ısrarı

Önceki gün özel bir TV kanalına konuşan Özel, kurulacak yeni partiye dair sinyaller verdi. Özel, mutlak butlan kararı ile CHP'nin Temmuz 2020'den bu yana kurultay yapmayan bir parti durumuna düştüğünü bu nedenle de temmuz sonu ya da ağustos başında ekim ayı için erken seçim kararı alınması halinde CHP'nin seçime girememe olasılığının bulunduğu iddiasını bir kez daha anlattı. 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile işaret eden Özel, "Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım" dedi.