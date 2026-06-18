CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek Disiplin Kurulu karar verdi Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edebilecek.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı
Disiplin Kurulu toplantısında Günaydın kararı
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Öte yandan diğer 8 milletvekilinin itirazları reddedildi.
Grup başkanvekilliği düşürülmüştü
CHP'de 9 milletvekili Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiş, CHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.