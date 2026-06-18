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CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

11:5818/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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CHP'den kesin ihracı istenen isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı.
CHP'den kesin ihracı istenen isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı.

CHP'de yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek Disiplin Kurulu karar verdi Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edebilecek.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı

Disiplin Kurulu toplantısında Günaydın kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı. Öte yandan diğer 8 milletvekilinin itirazları reddedildi.

Grup başkanvekilliği düşürülmüştü

CHP'de 9 milletvekili Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiş, CHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.


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