CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

CHP'de 9 milletvekili Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiş, CHP Genel Merkezinin karara ilişkin yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden de Başarır ve Günaydın'ın "grup başkanvekili" ünvanları silindi.