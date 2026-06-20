Alternatif partiye tabandan hazırlık

Edinilen bilgiye göre, Özel’in alternatif partinin temelinin mevcut il ve ilçe örgütleri içerisindeki destekçi kadrolar üzerinden şekillendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda çeşitli illerde örgütsel hazırlıkların sürdüğü ve yeni oluşuma katılması planlanan isimlerle görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor. Ağustos ayına kadar örgütlenme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiği, ardından da yeni siyasi yapının kamuoyuna tanıtılabileceği öne sürüldü.