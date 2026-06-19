Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP'de İzmir krizi: Tugay istifa etti

CHP'de İzmir krizi: Tugay istifa etti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cemil Tugay.
Cemil Tugay.

CHP'de İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin görevden alınmasıyla başlayan kriz yeni bir boyut kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Tugay, Güç’ün görevden alınmasını "İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık" olarak nitelendirdi. "Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" diyen Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.

ÖZEL EKİBİ SABAH DEVREYE GİRDİ

CHP Genel Merkezi'nin önceki gün İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini görevden alarak yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ataması parti içinde tartışmalara yol açtı. Gümrükçü ile arası açık olan Tugay, karara en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri oldu. Cemil Tugay, belediye ve parti yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptıktan sonra istifa etme kararı aldı ancak Grup Başkanı Özgür Özel'in devreye girmesi ile bu adımdan vazgeçti. Ancak dün sabah saatlerinde başlayan hareketlilik aracıların ve Özel'in çabalarına rağmen Tugay'ın istifası ile sonuçlandı.



#CHP
#Siyaset
#Cemil Tugay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel ve motive edici örnekler! Çalışkan, başarılı, hareketli, içe kapanık öğrenci için karne değerlendirme örnekleri