CHP'de İzmir krizi: Tugay istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Tugay, Güç’ün görevden alınmasını "İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık" olarak nitelendirdi. "Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" diyen Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ve hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.

CHP Genel Merkezi'nin önceki gün İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini görevden alarak yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ataması parti içinde tartışmalara yol açtı. Gümrükçü ile arası açık olan Tugay, karara en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri oldu. Cemil Tugay, belediye ve parti yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptıktan sonra istifa etme kararı aldı ancak Grup Başkanı Özgür Özel'in devreye girmesi ile bu adımdan vazgeçti. Ancak dün sabah saatlerinde başlayan hareketlilik aracıların ve Özel'in çabalarına rağmen Tugay'ın istifası ile sonuçlandı.