Tabanda da arınma başlattı

Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) olağan kurultay hazırlıkları kapsamında kurulan Olağan Kurultaya Hazırlık Komisyonunun çalışma prensipleri görüşüldü. Komisyon ilk etapta sürecin hukuki altyapısını inceleyecek. Ardından delegasyon yapısında ‘arınma süreci’ olarak tanımlanan çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı değerlendirilecek. Bu aşamaların ardından eylül veya ekim ayında mahalle delegeliklerinden başlayacak kongre ve kurultay takviminin işletilmesi hedefleniyor. Komisyonun başında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın olması, hazırlıkların ağırlıklı olarak örgütler ve yerel yönetimler üzerinden yürütüleceği şeklinde yorumlanıyor.

Toplantıda ele alınan bir diğer başlık ise TBMM Grubu'ndaki yaşanması beklenen yönetim değişikliği hamlesi oldu. Parti içinde, grup başkanvekilleri ile Grup Başkanı Özgür Özel'in görevden alınmasına yönelik Meclis Başkanlığı'na verilmesi planlanan dilekçenin henüz hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu girişimin TBMM İçtüzüğü ile CHP'nin Parti İç Yönetmeliği'ne takıldığı, bu nedenle sürecin kısa vadede sonuçlanmasının zor olduğu ifade ediliyor.