CHP’de Özel tasfiyesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve görevden alındıkları açıklandı. Bu illerin yönetimleri ile birlikte CHP Ankara il yönetimi feshedildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar “görevde olmadıkları” gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edildi. Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da görevden alındı. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetimi de görevden alındı, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı. Kaya’nın yerine Ayten Gülsever atandı.