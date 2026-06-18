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CHP’de Özel tasfiyesi

CHP’de Özel tasfiyesi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’da Özel'in ekibinden bazı isimler daha tasfiye edildi. Toplantıda İzmir, Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanları görevden alındı. Ankara il yönetimi feshedildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin ve Batman il başkanları disipline sevk edildi. Görevden alınan isimler arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da var. Ayrıca Umut Akdoğan’ın da aralarında olduğu 9 vekilin üyeliği düşürüldü.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve görevden alındıkları açıklandı. Bu illerin yönetimleri ile birlikte CHP Ankara il yönetimi feshedildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar “görevde olmadıkları” gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edildi. Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da görevden alındı. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetimi de görevden alındı, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. Görevden alınanlar arasında Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da yer aldı. Kaya’nın yerine Ayten Gülsever atandı.

KURULTAY KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Öte yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel destekçilerinin Genel Merkez’e verdiği olağanüstü kurultay dilekçeler için, “830 imza var. 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildi ve bir kişi de imzasını geri çekti. Şu anda 820 imza var. Bu imzalarla ilgili değerlendirmelerimizi önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi. Olağan Kurultay Hazırlık Komisyonu’nun da oluşturulduğunu ifade eden Sarı, komisyonda MYK üyeleri Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir’in bulunduğunu kaydetti.


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