CHP'de yeni ihraçlar yolda

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 14.00'te ise Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Parti kulislerinde, toplantıların ana gündem maddelerinden birinin disiplin süreçleri ve yeni ihraçlar olması bekleniyor. Son dönemde parti içindeki tartışmaların ardından bazı isimlerle ilgili yeni adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Özellikle milletvekilleri, il başkanları ve il yönetimlerinin ardından bazı ilçe başkanlarının ve bazı milletvekillerinin ihraç edilmesi için MYK'dan karar çıkması bekleniyor.