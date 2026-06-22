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CHP'de yeni ihraçlar yolda

CHP'de yeni ihraçlar yolda

04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın parti yönetimini peş peşe iki kritik toplantıda bir araya getirecek.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 14.00'te ise Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Parti kulislerinde, toplantıların ana gündem maddelerinden birinin disiplin süreçleri ve yeni ihraçlar olması bekleniyor. Son dönemde parti içindeki tartışmaların ardından bazı isimlerle ilgili yeni adımların değerlendirilmesi öngörülüyor. Özellikle milletvekilleri, il başkanları ve il yönetimlerinin ardından bazı ilçe başkanlarının ve bazı milletvekillerinin ihraç edilmesi için MYK'dan karar çıkması bekleniyor.

GRUP YAPMAYACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştirmesi beklenen grup toplantısını ertelediği iddia edildi. Grup toplantısının önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, bu hafta CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştirmemesi bekleniyor. Grup Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısı için kararını bugün yapılacak CHP Parti Grup Yönetimi toplantısının ardından açıklayacak.



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