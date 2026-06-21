Korkusuz gazetesi yazarından nefret söylemi: CHP'li Başkanı Kur’an öğrenen çocukların fotoğrafıyla tehdit etti

"Abdülmuttalip Bey, Butlan Kemal'in CHP'sini mi seçecek, Özgür Özel'le mi hareket edecek, inanın zerrece umurumda değil. Bu fotoğrafı gördüm ya. Onun partisi benim için artık kesinlikle belli. Umarım bir an önce yerini bulur."