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Mersin'de tatil sitesinde 'kılık kıyafet' engeline soruşturma

Mersin'de tatil sitesinde 'kılık kıyafet' engeline soruşturma

22:1920/06/2026, Cumartesi
AA
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Mersin'de "tesettürlü kadının havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma
Mersin'de "tesettürlü kadının havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma

Mersin'deki Zafer Sitesi'nde yaşanan kılık kıyafet tartışmasının ardından adli süreç başlatıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerden havuz görevlisi B.D. gözaltına alınırken, site yöneticisi M.G.'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığı sırada
"kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle"
havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, site yöneticisi M.G. ile havuz görevlisi B.D. hakkında
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"
ve
"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"
suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık talimatıyla yürütülen çalışmada havuz görevlisi B.D. gözaltına alındı, site yöneticisi M.G'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.



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