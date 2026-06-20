Mersin'de tatil sitesinde 'kılık kıyafet' engeline soruşturma

Mersin'in Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığı sırada

"kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle"