Yeniden ‘Milli Kültür Şurası’ düzenlenecek

Kültür ve sanatın milletin kimliği ve hafızası olduğunu belirten Yayman, Türkiye’de kültür ve sanat politikaları başkanlığı bulunan tek partinin AK Parti olduğunu söyleyerek "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa bunun yolu kültürden ve sanattan geçmektedir. Bizim başkanlığımız da bunun için kurulmuştur" diye konuştu.

STRATEJİ BELGESİ AÇIKLANACAK

Yayman, AK Parti'nin kültür ve sanata bakışını ortaya koyacak bir strateji belgesi üzerinde çalıştıkları bilgisini vererek belgenin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını ifade etti. 2017 yılında gerçekleştirilen Milli Kültür Şurası’nın yeniden yapılacağı müjdesini veren Yayman, ayrıca ‘Turizm Şurası’ ve ‘AK Parti Kültür ve Sanat Akademisi Buluşmaları’ kapsamında Anadolu'nun farklı illerinde etkinlikler düzenleyeceklerini, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale, şiir ve kısa film yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Yayman, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının ilk faaliyetleri arasında "Kütüphane Sohbetleri" programlarının yer aldığını, bu buluşmaları Anadolu'nun farklı şehirlerine yaymayı hedeflediklerini belirtti.

KÜLTÜR SANATA DESTEK ARTMALI

Kültür ve sanat etkinliklerinin genç kuşaklara ulaşabilmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Yayman, geleneksel anma programlarının yanı sıra dijital içerik üretimi ve farklı formatlarda çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını söyledi. Kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizen Yayman, ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.







