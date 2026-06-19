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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin dikkat çeken açıklama: CHP belediyeciliğinin çöküş itirafıdır

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin dikkat çeken açıklama: CHP belediyeciliğinin çöküş itirafıdır

11:5419/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası siyaset gündeminde tepkilerin odağına yerleşti.

"Rozetliyken fayda sağlamayan bağımsızken derman olamaz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın partisinden istifasının İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız, bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz"




#Eyyüp Kadir İnan
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