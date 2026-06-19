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AK Parti'nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

15:1619/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli
AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli

AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekel hayatını kaybetti. Tekeli’nin bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü öğrenildi.

AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli’den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tekeli’nin vefatını duyurarak taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Tekeli’nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli’nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tekeli’nin cenazesinin, Çardak’ta düzenlenecek cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.



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