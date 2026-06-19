AK Parti'nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli’den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

Mesajında Tekeli’nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli’nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.