Dinlenme tesisine giden yaşlı kadın sahipsiz köpek yüzünden dehşeti yaşadı: Kolunu kopardı

Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı. Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. Yardımı gelen vatandaşların desteğiyle, köpeği tutmayı başarınca, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" dedi.