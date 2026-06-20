Seferihisar'da rüşvet çarkının kilit ismi Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı

Akyılmaz ise ifadesinde Evrim Ataman'ı, müteahhit Sönmez Budak'ı ve Gökhan Pehlivan'ı "kesinlikle tanımadığını" iddia etti. Ancak tanımadığı bir şahsın hesabına gönderdiği yarım milyon lirayı sorgulamadan kabul etmesini "Depremzede öğrencilere burs gönderdiğini hatırlıyorum" gibi son derece zayıf ve hayatın olağan akışına aykırı bir bahaneyle savundu.