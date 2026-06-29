CHP'nin Ağbaba'sı için yeni itiraflar: Deste deste döviz görüntüleri dosyada

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya ilişkin yürütülen adli soruşturma dosyasında para trafiğine dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar elde edilen dijital delillerin yanı sıra, soruşturmanın kilit isimlerinden Turgut Koç’un bugün adliyede verdiği yeni ifade, olayın boyutlarını daha da genişletti.





DÖVİZ DESTELERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan belgelere ve dijital inceleme tutanaklarına göre, para trafiğine dair dikkat çeken ilk somut izler Ocak ayına uzanıyor. Veli Ağbaba’nın 16 Ocak 2024 tarihinde, hem Turgut Koç’un hem de kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali’ye WhatsApp uygulaması üzerinden "Para nerede?" şeklinde bir mesaj gönderdiği belirlendi. Bu mesajın ardından derinleştirilen dijital incelemeler, Turgut Koç’un telefonunda çok daha dikkat çekici bir görseli açığa çıkardı. Koç’un cihazında 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği bir görüntülü görüşmeye ait fotoğraf bulundu. Soruşturma dosyasına giren bu karede dolar ve euro destelerinin açıkça yer aldığı tespit edildi.

ANKARA'YA ÇAĞIRIP '500 BİN' LİRAYI SORDU

Turgut Koç, bugün adliyeye giderek yeni bir ifade daha verdi. Koç'un ifadesi sırasında kendisine, 14 Nisan 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları ve dosyaya giren görüntülü görüşme karesi soruldu. Adli makamların tespit ettiği yazışmalarda Ağbaba’nın akşam saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç’un ise "Yok abi sorun perşembe oradayım" yanıtını verdiği, buna karşılık Ağbaba’nın "Sorun olacaksa yaz kesin mi" şeklinde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.





BU YAZIŞMALARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Turgut Koç, savcılık makamına verdiği ifadede bu yazışmaların ve görüşmelerin perde arkasını detaylarıyla anlattı. Veli Ağbaba’nın kendisini doğrudan Ankara’ya çağırdığını belirten Koç, Ağbaba'nın kendisine "500 bin TL var mı?" diye sorduğunu iddia etti. Kendisinin de o an için bu parayı kesin vereceğini söylediğini ancak ilerleyen süreçte hem parayı temin edemediğini hem de Ankara’ya gidemediğini beyan etti. Koç ayrıca, bu yazışmalardan iki gün sonra, 16 Nisan 2026 tarihinde Ağbaba ile WhatsApp üzerinden bir dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, bu görüşmede Ağbaba'nın kendisine nerede olduğunu ve gelip gelemeyeceğini sorduğunu, kendisinin ise gidemeyeceğini ilettiğini ifade etti.





PARA TRAFİĞİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNE OTURDU

Koç’un ifadesinde yer alan 500 bin TL detayı ve önceki aylara ait döviz desteli görüntülü görüşme kayıtları, yürütülen soruşturmada para trafiğine ilişkin iddiaların merkezine yerleşti. Adli makamlarca şüpheli ifadeleri, WhatsApp yazışmaları ve dijital inceleme raporları değerlendirmeye alındı. Dosyanın, elde edilen bu yeni bulgular ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.



