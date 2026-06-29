Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'nin Ağbaba'sı için yeni itiraflar: Deste deste döviz görüntüleri dosyada

CHP'nin Ağbaba'sı için yeni itiraflar: Deste deste döviz görüntüleri dosyada

Haber Merkezi
22:4629/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Dosyanın, elde edilen bu yeni bulgular ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Dosyanın, elde edilen bu yeni bulgular ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

CHP'li Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Turgut Koç, Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak "500 bin TL var mı?" diye sorduğunu itiraf etti. Yapılan dijital incelemeler sonucunda dosyaya giren çarpıcı yazışmalar ve döviz destelerinin görüldüğü kayıtlar, soruşturmanın seyrine tamamen yeni bir boyut kazandırdı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya ilişkin yürütülen adli soruşturma dosyasında para trafiğine dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar elde edilen dijital delillerin yanı sıra, soruşturmanın kilit isimlerinden Turgut Koç’un bugün adliyede verdiği yeni ifade, olayın boyutlarını daha da genişletti.


DÖVİZ DESTELERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan belgelere ve dijital inceleme tutanaklarına göre, para trafiğine dair dikkat çeken ilk somut izler Ocak ayına uzanıyor. Veli Ağbaba’nın 16 Ocak 2024 tarihinde, hem Turgut Koç’un hem de kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali’ye WhatsApp uygulaması üzerinden "Para nerede?" şeklinde bir mesaj gönderdiği belirlendi. Bu mesajın ardından derinleştirilen dijital incelemeler, Turgut Koç’un telefonunda çok daha dikkat çekici bir görseli açığa çıkardı. Koç’un cihazında 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği bir görüntülü görüşmeye ait fotoğraf bulundu. Soruşturma dosyasına giren bu karede dolar ve euro destelerinin açıkça yer aldığı tespit edildi.

ANKARA'YA ÇAĞIRIP '500 BİN' LİRAYI SORDU

Turgut Koç, bugün adliyeye giderek yeni bir ifade daha verdi. Koç'un ifadesi sırasında kendisine, 14 Nisan 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları ve dosyaya giren görüntülü görüşme karesi soruldu. Adli makamların tespit ettiği yazışmalarda Ağbaba’nın akşam saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç’un ise "Yok abi sorun perşembe oradayım" yanıtını verdiği, buna karşılık Ağbaba’nın "Sorun olacaksa yaz kesin mi" şeklinde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.


BU YAZIŞMALARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Turgut Koç, savcılık makamına verdiği ifadede bu yazışmaların ve görüşmelerin perde arkasını detaylarıyla anlattı. Veli Ağbaba’nın kendisini doğrudan Ankara’ya çağırdığını belirten Koç, Ağbaba'nın kendisine "500 bin TL var mı?" diye sorduğunu iddia etti. Kendisinin de o an için bu parayı kesin vereceğini söylediğini ancak ilerleyen süreçte hem parayı temin edemediğini hem de Ankara’ya gidemediğini beyan etti. Koç ayrıca, bu yazışmalardan iki gün sonra, 16 Nisan 2026 tarihinde Ağbaba ile WhatsApp üzerinden bir dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, bu görüşmede Ağbaba'nın kendisine nerede olduğunu ve gelip gelemeyeceğini sorduğunu, kendisinin ise gidemeyeceğini ilettiğini ifade etti.


PARA TRAFİĞİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNE OTURDU

Koç’un ifadesinde yer alan 500 bin TL detayı ve önceki aylara ait döviz desteli görüntülü görüşme kayıtları, yürütülen soruşturmada para trafiğine ilişkin iddiaların merkezine yerleşti. Adli makamlarca şüpheli ifadeleri, WhatsApp yazışmaları ve dijital inceleme raporları değerlendirmeye alındı. Dosyanın, elde edilen bu yeni bulgular ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.


#Veli Ağbaba
#rüşvet
#yolsuzluk
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Memur zammı yüzde 13,94 olursa yeni maaşlar ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve doktorun temmuz zammında son hesap