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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

23:4930/06/2026, Salı
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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İsmail Yetişkin
İsmail Yetişkin

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı dosyasında İsmail Yetişkin hakkında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak', 'İcbar suretiyle irtikap' (3 kez) ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanması üzerine işlem tesis edildiği belirtildi. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İsmail Yetişkin'in İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.


#İzmir
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#İsmail Yetişkin
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