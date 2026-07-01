CHP kurultayı ceza davası ertelendi

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat da yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla bulunuyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sürecin başlangıcı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığını iddia eden davacılar, kurultay sürecinde rüşvet ve hile yoluyla delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultaya ilişkin açılan davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.