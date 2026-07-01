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CHP kurultayı ceza davası ertelendi

CHP kurultayı ceza davası ertelendi

12:071/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat: 10.00'da başlandı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat: 10.00'da başlandı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiasıyla ilgili görülen ceza davası 16 Eylül'de görülecek.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi.

12 SANIK YARGILANIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat da yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla bulunuyor.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sürecin başlangıcı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığını iddia eden davacılar, kurultay sürecinde rüşvet ve hile yoluyla delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultaya ilişkin açılan davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.



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