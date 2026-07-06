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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına çıkıştı: 'Haddin aşılmasına kimse müsaade etmez'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına çıkıştı: 'Haddin aşılmasına kimse müsaade etmez'

08:096/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Belediye başkanlarının parti yönetimine dâhil olmalarından rahatsızlık duyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren belediye başkanlarına tepki gösterdi.

Adana, İzmir gibi illerdeki atamalardan sonra belediye başkanlarının “Fikrimiz alınmadı, doğru değil” eleştirileri Genel Merkez'de rahatsızlığa neden oldu. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, eleştirilere karşı “Belediye başkanlarının fikrini neden alalım? CHP’yi belediye başkanları değil Genel Başkan ve kurullar yönetiyor. Onların temel görevi vatandaşa hizmet etmek, partiyi yönetmek değil” ifadelerini kullandı.

“HADDİN AŞILMASINA KİMSE MÜSAADE ETMEZ”

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Genel Merkez kurmayları da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti yönetimine yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyulduğunu belirterek, eleştirinin parti kültüründe olduğunu ancak bunun belirli sınırlar içerisinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kurmaylar, “Eleştirebilirsin ama haddin aşılmasına kimse müsaade etmez, edilemez. Parti disiplini ve kurumsal yapı herkes için bağlayıcıdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU, İL BAŞKANLARINI TEMMUZ SONUNDA TOPLAYACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından il başkanlıklarına yönelik yeni görevlendirmeleri tamamlayacak. Bu hafta NATO Zirvesi nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplamayacak olan Kılıçdaroğlu, ertesi hafta yeni görevden alma ve atamalarla örgüt yapısını şekillendirecek. Şimdiye kadar 36 il başkanını alan Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 20-25 ilde daha değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Atamaların büyük bölümünün sonuçlanmasının ardından temmuz ayının sonunda il başkanlarını Genel Merkez’de toplantıya davet etmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’nun yol haritasını ve kurultay sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

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#chp genel başkanı
#belediye başkanları
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