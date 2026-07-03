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TÜGVA İstanbul Yaz Okulu başladı

TÜGVA İstanbul Yaz Okulu başladı

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İstanbul’da düzenlenen ve 150 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz okulu başladı.

39 ilçede eş zamanlı yürütülen TÜGVA İstanbul Yaz Okulu programı, çocukları eğitim, spor, oyun, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor. Program kapsamında öğrenciler, yaz tatili boyunca hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor. Okulda Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, yarışmalar, atölyeler ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.



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