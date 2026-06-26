Sakarya Üniversitesi’nden sürdürülebilirlik alanında tarihi başarı: 8 farklı alanda dünyada ilk 100’e girdi

Üniversitelerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkılarını ölçen saygın derecelendirmede Sakarya Üniversitesi, yerel ve uluslararası düzeydeki çalışmalarını zirveye taşıdı. Dünya genelinden bin 603, Türkiye’den ise 74 üniversitenin rekabet ettiği 2026 değerlendirmesinde SAU, genel sıralamada Türkiye’de 3-8 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

8 kategoride dünyanın ilk 100’ünde

Sakarya Üniversitesi; çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, iklim eylemi, sorumlu üretim-tüketim, doğal kaynakların korunması ve güçlü kurumsal yapı gibi kritik başlıklarda fark yarattı. SAU, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) başlığının 8’inde dünyada ilk 100 arasına girme başarısı gösterdi.

SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji): Dünyada 10. sırada

SKA 13 (İklim Eylemi): Dünyada 20. sırada

SKA 14 (Sudaki Yaşam): Dünyada 46. sırada

SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar): Dünyada 50. sırada

SKA 15 (Karasal Yaşam): Dünyada 51. sırada

SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim): Dünyada 58. sırada

SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon): Dünyada 60. sırada

SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar): Dünyada 88. sırada

Türkiye sıralamasında zirve takibi

Ulusal bazda da büyük bir başarıya imza atan Sakarya Üniversitesi, 7 sürdürülebilir kalkınma amacı başlığında Türkiye'de ilk 3 içerisinde yer alarak gücünü gösterdi:

Türkiye 2'ncisi olduğu alanlar: SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SKA 13 (İklim Eylemi), SKA 14 (Sudaki Yaşam), SKA 15 (Karasal Yaşam) ve SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar).

Türkiye 3’üncüsü olduğu alan: SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji).