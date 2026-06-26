Sakarya Üniversitesi’nden sürdürülebilirlik alanında tarihi başarı: 8 farklı alanda dünyada ilk 100’e girdi

Sakarya Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmesinde dev bir sıçrayışa imza attı. Küresel arenada geçtiğimiz yıl 401-600 bandında yer alan Sakarya Üniversitesi, 2026 yılında dünya genelinde 101-200 bandına yerleşerek sürdürülebilirlik alanındaki yetkinliğini kanıtladı.
Üniversitelerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkılarını ölçen saygın derecelendirmede Sakarya Üniversitesi, yerel ve uluslararası düzeydeki çalışmalarını zirveye taşıdı. Dünya genelinden bin 603, Türkiye’den ise 74 üniversitenin rekabet ettiği 2026 değerlendirmesinde SAU, genel sıralamada Türkiye’de 3-8 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
8 kategoride dünyanın ilk 100’ünde
Sakarya Üniversitesi; çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, iklim eylemi, sorumlu üretim-tüketim, doğal kaynakların korunması ve güçlü kurumsal yapı gibi kritik başlıklarda fark yarattı. SAU, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) başlığının 8’inde dünyada ilk 100 arasına girme başarısı gösterdi.
SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji): Dünyada 10. sırada
SKA 13 (İklim Eylemi): Dünyada 20. sırada
SKA 14 (Sudaki Yaşam): Dünyada 46. sırada
SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar): Dünyada 50. sırada
SKA 15 (Karasal Yaşam): Dünyada 51. sırada
SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim): Dünyada 58. sırada
SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon): Dünyada 60. sırada
SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar): Dünyada 88. sırada
Türkiye sıralamasında zirve takibi
Ulusal bazda da büyük bir başarıya imza atan Sakarya Üniversitesi, 7 sürdürülebilir kalkınma amacı başlığında Türkiye'de ilk 3 içerisinde yer alarak gücünü gösterdi:
Türkiye 2'ncisi olduğu alanlar: SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SKA 13 (İklim Eylemi), SKA 14 (Sudaki Yaşam), SKA 15 (Karasal Yaşam) ve SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar).
Türkiye 3’üncüsü olduğu alan: SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji).
Elde edilen bu küresel başarı, Sakarya Üniversitesinin sürdürülebilir kampüs uygulamaları, enerji verimliliği çalışmaları, sıfır atık yönetimi, çevre ve iklim odaklı vizyoner araştırmaları, toplumsal katkı faaliyetleri ve güçlü kurumsal yönetişim modelinin uluslararası ölçekteki tescili oldu. Araştırma Üniversitesi statüsüne sahip olan SAU; akademik çalışmalarını, uygulama odaklı projelerini, kampüs yönetimini ve kurumsal politika süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla sürdürerek ulusal ve uluslararası alandaki konumunu kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyor.