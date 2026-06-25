Milli Eğitim Bakanı Tekin: OECD Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni örnek gösterdi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından örnek gösterildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada daha fazla kabul gördüğünü belirten Tekin, öğretmenlerin modelin amaçlarını artık daha iyi anladığını söyledi.

"OECD Direktörü, Maarif Model'in beceri örgüsünden övgüyle bahsetti"

Yürüttükleri çalışmaları uluslararası platformlarda da paylaştıklarını ifade eden Tekin, başta OECD olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlardan program değişikliklerine yönelik güçlü destek aldıklarını dile getirdi.

OECD Direktörü Hanni Rosenbaum'un Türkiye ziyareti sırasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni incelediğini aktaran Tekin, modelde yer alan beceri örgüsünden övgüyle bahsettiğini söyledi. Tekin, OECD Direktörü'nün söz konusu yapının farklı ülkelerde de kullanılabilecek şekilde uyarlanabileceğini ifade ettiğini kaydetti.

PISA Direktörü: Türkiye için olağanüstü sıçrayış

Bakan Tekin ayrıca mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Eğitim Bakanları Forumu'na da değinerek, PISA Direktörü Andreas Schleicher'in Türkiye için "olağanüstü sıçrayış" ifadesini kullandığını aktardı. PISA sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını belirten Tekin, 8 Eylül'de duyurulacak sonuçlar için Türkiye'nin özel davet aldığını ve bunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

"Milli ve manevi değerleri kazandıran program"

Eğitim yılının hem beceri temelli programların yerleşmesi hem de milli ve manevi değerlerin kazandırılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Tekin, öğrencilerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bayrak, Ramazan, milli egemenlik ve 19 Mayıs gibi temalarla yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapıldığını aktaran Tekin, akademik becerilerin yanı sıra değerler eğitiminin de önemsendiğini kaydetti.







